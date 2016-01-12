Пекин, 12 января, 2016, 08:47 — ИА Регнум. На очередном заседании Центрального военного совета КНР, состоявшемся 11 января в Пекине, генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин объявил о структурных изменениях в высших органах Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Дарья Антонова ИА REGNUM Китайская армия

Управления по работе с личным составом, политической подготовке, логистики, а также управление вооружений НОАК упразднены. Функции и обязанности этих управлений были переданы 15 новым комиссиям и бюро, находящихся в прямом подчинении Центральной военной комиссии.

Создан генеральный штаб, в который вошли недавно созданные управления по политической подготовке личного состава, развития вооружения и национальное мобилизационное управление. Для инспектирования работы офицеров НОАК сформирована дисциплинарная инспекция, главной задачей которой является борьба с коррупцией в армии, пишет «Синьхуа».

Структурные изменения в армии Китая — продолжение курса военных реформ, начатых осенью 2015 г. В сентябре Си Цзиньпин объявил о начале реформирования НОАК, было объявлено о сокращении количества войск на 300 тыс. человек.

Многие эксперты заявили, что начатые си Цзиньпином реформы являются самыми масштабными с 1985 г., когда лидер КНР Дэн Сяопин сократил численность НОАК на 1 млн человек.