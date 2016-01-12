Рим, 12 января, 2016, 08:33 — ИА Регнум. Пять больниц столицы Италии готовы разместить у себя раненых при теракте в городе Злитене, самолеты С-130 будут направлены в Ливию для перевозки тяжелых больных. По информации итальянских СМИ, из самого города Злитен поступила просьба о помощи, так как в местных больницах не хватает лекарств и донорской крови.

avvenire.it Медицинская помощь в Италии

Как сообщало ранее ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел на территории военного учебного центра в ливийском городе Злитен, муниципалитет Мисурата. Источником взрыва, унесшего жизни по крайней мере 65 человек, стал наполненный взрывчаткой грузовик. Теракт был организован членами ИГ, целью которого, как предполагается, является срыв процесса формирования единого национального правительства в Ливии, об установлении которого гласит соглашение между правительством Тобрука и Триполи.

Ранее: По меньшей мере 65 человек погибли при взрыве в учебном центре в Ливии