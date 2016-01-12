Красноярск, 12 января, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Агентство государственного заказа Красноярского края разместило открытый конкурс на разработку проекта реконструкции одного из объектов зимней Универсиады 2019 года в Красноярске — стадиона «Енисей».

krsk2019.ru Шатер зимней Универсиады-2019

Как сообщили ИА REGNUM в Крайспорте, заявки принимаются до 25 января 2016 года. Заказчиком выступает специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Хоккейный клуб «Енисей». Рассмотрение заявок состоится 28 января.

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Стадион «Енисей» предназначен для проведения соревнований по хоккею с мячом — демонстрационного вида спорта программы студенческих игр 2019 года. По данным краевого спортивного портала, до и после проведения зимней Универсиады здесь будет осуществляться учебно-тренировочный процесс СДЮСШОР ХК «Енисей», будут проходить хоккейные матчи. Также стадион планируют использовать для массового катания на коньках. Поэтому проектировщик должен представить два варианта архитектурных решений — на период проведения Универсиады и в режиме «Наследия» игр.

Основная ледовая арена должна быть оснащена трибунами вместимостью не менее 5 тыс. зрительских мест, с возможностью трансформации для проведения других мероприятий, помимо хоккейных матчей. Проектировщикам необходимо предусмотреть комплексное решение благоустройства территории около стадиона с малыми архитектурными формами, озеленением, удобной транспортной схемой с автопарковками, доступом для маломобильных групп населения и так далее, использовать инновационные системы теплообмена и теплосбережения, оборудование с низким уровнем шума.

В здании стадиона разместятся спортзал для разминки, тренажерный зал, 10 раздевальных комнат для спортсменов (каждая на 25 мест), конференц-зал, рассчитанный на 50 человек, гардеробы, кассы, зона игровых комнат для детей, зона проката коньков, а также прочие вспомогательные и административные помещения.

Согласно документам закупки, опубликованным на официальном портале госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта — 85 099 000,91 руб.

Напомним, 11 января завершена подача заявок на разработку проекта реконструкции Центрального стадиона, предназначенного для проведения церемоний открытия и закрытия Универсиады. Заказчиком выступает Красноярский колледж олимпийского резерва. Кто станет разработчиком, станет известно 15 января.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, зимняя Универсиада пройдет в Красноярске в марте 2019 года. Для проведения соревнований и тренировок по десяти видам спорта будут задействованы 24 спортивных сооружения, а также объекты инфраструктуры (новое строительство — 16 объектов, реконструкция и капитальный ремонт — 8 объектов). В Универсиаде ожидается участие 1,7 тыс. спортсменов и 3,5—4 тыс. официальных лиц и членов делегаций.