Москва, 12 января, 2016, 08:21 — ИА Регнум. Москва решила не продлевать договор от 30 декабря 2014 г. о поставках электроэнергии на Украину после того, как прекратила закупать у Киева электроэнергию для Крыма, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Минэнерго РФ.

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Срок действия контракта истек 31 декабря 2015 г. Больше переговоров с Киевом в этом направлении Москва не ведет, так как изначально он был увязан с договором на поставку электроэнергии в Крым.

Отмечается, что договор о параллельной работе энергосистем, по которому оплачиваются перетоки в аварийных ситуациях, продолжит действовать. Как правило, объемы этих перетоков невелики.

В 2014 г. Украина закупала электроэнергию из энергосистемы России по контракту между «Интер РАО» и «Укринтерэнерго». Одновременно был заключен договор и о поставках электроэнергии с Украины в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на поставку электроэнергии с Украины в Крым закончился 31 декабря 2015 г. Украина требует, чтобы в документах на поставку электроэнергии было указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины.

30 декабря были прекращены поставки электричества по единственной работающей до сих пор линии электропередачи «Каховка — Титан».

Напомним, Крым был полностью обесточен 22 ноября после подрыва опор линий электропередачи, идущих с территории Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС. Ситуация улучшилась с запуском первой нитки энергомоста «Кубань — Крым» 2 декабря, запуск второй нитки 15 декабря увеличил мощность передаваемой электроэнергии до 400 МВт.

Еще две нитки энергомоста планируется сдать весной, что позволит достичь независимости региона от украинской электроэнергии.