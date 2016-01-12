Москва, 12 января, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Сирийский конфликт достиг теперешних масштабов в том числе и в результате ошибок, совершённых президентом Сирии Башаром Асадом. Правительство всегда несёт ответственность за сложившуюся в стране ситуацию. Такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин в интервью изданию Bild.

abcnews.go.com Конфликт в Сирии

«Вы знаете, это всегда очень тонкая тема. Ведь я думаю, что президент Асад совершил немало ошибок в ходе развития конфликта в Сирии», — сказал Путин.

Президент России обратил внимание на то, что острота сирийского конфликта вызвана в том числе и вовлечением в него внешних сил. Результат — гибель и бедственное положение мирных жителей страны.

«Но разве мы с вами не знаем, что конфликт не приобрел бы такого масштаба, если бы изначально не был поддержан извне в огромных количествах деньгами, оружием, боевиками?» — сказал Путин.

Он подчеркнул, что ответственность за ситуацию в стране всегда несёт власть.

«Но кто несёт ответственность за это? Правительство, которое стремится сохранить суверенитет и борется с этими антиконституционными действиями, либо те, кто организует такую вооружённую борьбу с правительством?» — сказал президент России.

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