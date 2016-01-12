Дальнегорск, Приморский край, 12 января, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Приморский край вошел в 2016 год, не погасив многомиллионные задолженности по зарплате перед работниками сразу нескольких крупных предприятий. В их число входит горно-химическая компания «Бор», которая базируется в моногороде Дальнегорске. С прошлого года число бастующих сотрудников здесь увеличилось до 110 человек, а общий объем невыплат возрос до 38,7 миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента социально-трудовых отношений региональной Федерации профсоюзов Лариса Белова.

ptr-vlad.ru Дальнегорск

Как сообщало ИА REGNUM, к марту 2016 года в Приморье ожидается самое массовое увольнение работников за последние десять лет: своих мест лишатся более 2,5 тысяч сотрудников АО ГХК «Бор». Эта ситуация повлечет за собой тяжелые социальные проблемы в Дальнегорске, а также нанесет урон всему региону. На сегодняшний день 2 514 работников градообразующего предприятия Дальнегорска уже получили уведомления об увольнении с 31 марта 2016 года из-за банкротства.

Читайте также: «Гибель «Бора» в моногороде Приморья усугубит недоверие к власти»

Согласно последним данным профсоюзного деятеля Приморья, уже 110 работников градообразующего предприятия Дальнегорска «Бор» приостановили работу из-за задержки заработной платы, которая составляет 38,7 миллиона рублей.

Еще в конце декабря 2015 года уровень задолженности находился на отметке в 37,3 миллиона рублей, а бастующих работников горно-химической компании было 73 человека.

В этот же период администрация Приморского края рапортовала о том, что до Нового года сотрудникам предприятия будет полностью выплачена зарплата, компенсации по сокращению и аванс за январь.

Не досчитались финансовых пополнений в 2015 году работники ОАО «Дальэнергоремонта», которым по сей день не выплатили зарплату за вторую половину декабря.

Кроме того, с ноября 2015 года не получают зарплату работники коррекционного детского дома № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей во Владивостоке. Счета учреждения арестованы из-за задолженности в Пенсионный фонд.

«Завершена ликвидация 19 филиалов АО «Примавтодор», начатая в июле 2015 года. 31 декабря 2015 года ликвидированы филиалы в Чугуевском, Яковлевском, Дальнегорском, Тернейском, Ольгинском и Кавалеровском районах Приморья», — рассказала Лариса Белова.

Читайте также: Жителям Приморья задолжали 274,3 млн рублей зарплат

На фоне этого данные Росстата говорят о том, что Приморье, Магаданская область и Хабаровский край удерживают первенство среди субъектов Дальнего Востока, в которых задолженность по заработной плате находится на самом высоком уровне. В общей сложности на три региона приходится 393,4 миллиона рублей долговых обязательств перед рабочим населением. Самая оптимистичная картина наблюдается в Чукотском автономном округе, где в преддверии Нового года работодатели рассчитались с людьми в полном объеме.