Москва, 12 января, 2016, 07:36 — ИА Регнум.

Россия в случае возникновения угроз будет отстаивать интересы своей безопасности всеми доступными и имеющимися у нее средствами. Об этом заявил президент России Владимир Путин. При этом отметил, что надеется: инцидент со сбитым Турцией российским истребителем и усиливающаяся конфронтация с НАТО «ни к каким масштабным столкновениям» не приведут.

mil.ru Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

«Конечно, мы все понимаем, что РФ при каких‑то угрозах в отношении себя будет отстаивать интересы своей безопасности всеми доступными и имеющимися у неё средствами, если такие угрозы в отношении РФ будут возникать», — заявил Путин в интервью Bild, отвечая на вопрос о том, не перерастет ли «холодная» война в «горячую».

Он отметил при этом, что проблемы с Турцией не связаны с ее членством в НАТО.

«НАТО должно защищать своих членов от нападения на них, но на Турцию никто не нападает», — добавил Путин.

Напомним, что с 30 сентября Россия по запросу президента Башара Асада начала наносить в Сирии точечные авиаудары по объектам «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры» (группировки запрещены в РФ).

После инцидента с российским Су-24, который был сбит турецким истребителем F-16 на границе Сирии и Турции, РФ перебросила в Сирию зенитно-ракетные системы С-400, а к берегам САР прибыл ракетный крейсер «Москва».