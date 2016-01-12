Сочи, Краснодарский край, 12 января, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин во второй части интервью немецкому изданию Bild, опубликованной 12 января, прокомментировал высказывания Барака Обамы о статусе России как региональной державы и исключительности американской нации.

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По его словам, каждый человек, тем более президент США, имеет право на собственное мнение о ком бы то ни было — о своих партнерах или других странах. «Это его мнение, так же как мне известно его мнение о том, что американская нация, Соединенные Штаты являются исключительными. Я не согласен ни с тем, ни с другим», — сказал Путин.

Он отметил, что на роль супердержавы Россия не претендует, а рассуждения о других странах в уничижительном порядке — это попытка доказать свою исключительность. «Это очень дорого и ни к чему. Мы занимаем пятое-шестое место в мире по объему экономики».

«Мы точно знаем, что у нас есть очень хорошие перспективы развития и потенциал. По паритету покупательной способности это где-то шестое место», — заключил президент РФ.