Цюрих, Швейцария, 12 января, 2016, 07:18 — ИА Регнум. В Цюрихе 11 января назван лучший футболист мира, ставший обладателем «Золотого мяча» ФИФА. Лучшим в пятый раз стал нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, сообщает сайт ФИФА.

kartinki24.ru Лионель Месси

В 2015 году Месси с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Аргентинец по итогам голосования набрал 41,33% голосов, форвард «Реала» Криштиану Роналду — 27,76%, а нападающий «Барселоны» Неймар — 7,86%.

Лучшим тренером года стал наставник «Барселоны» Луис Энрике, игрок бразильского клуба «Гоянезия» Венделл Лира стал обладателем приза за самый красивый гол.

«Золотой мяч» — приз, который вручается по итогам года лучшему футболисту мира, это совместная награда ФИФА и издания France Football.