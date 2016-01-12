Вашингтон, 12 января, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Бомбардировка ВВС США уничтожила здание в городе Мосуле (Ирак), в котором террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) хранили крупный денежный запас. Об этом сообщил представитель Центрального командования вооруженных сил США, капитан второго ранга Бен Тисдейл, пишет «Коммерсант».

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«Этот объект использовался группировкой ИГ для хранения и выдачи наличных денег, которые шли на финансирование террористической деятельности», — сообщил Тисдейл.

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