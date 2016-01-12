Благовещенск, 12 января, 2016, 04:48 — ИА Регнум. В Амурской области пока не собираются вводить региональный аналог системы сбора налога за проезд по федеральным дорогам «Платон». Такой вопрос не обсуждался в парламенте региона, и в правительство предложение не вносили, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя комитета по бюджету, налогам, экономике и собственности Заксобрания Амурской области Анатолий Белоногов.

cheboksary.ru Дальнобойщики

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«Дело в том, что, как правило, денег всегда не хватает. Поэтому необходимо рационально использовать средства, которые есть. К примеру, отменить коррупционный закон ФЗ-№ 44 в части строительства, в том числе дорожного: бывает такое, что сметную документацию, сделав скидку в 30%, приходит делать жулик, у которого есть только компьютер и стул. Он получает аванс, тратит его, и ничего не делает», — рассказал депутат. По его мнению, первое, что нужно сделать в рамках экономии — это отменить ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Во-вторых, полагает Анатолий Белоногов, необходимо если делать дороги, то качественно. «Большего бардака на дорогах, чем в России, нигде в мире нет», — отметил он. Депутат также считает, что брать налог с большегрузов надо, но при этом «посмотреть, за что и как брать. Потому что это тоже копейки, которые складываются в рубли, а платит покупатель».

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Напомним, транспортный налог оставался в региональных бюджетах, в том числе на эти деньги ремонтировали и строили дороги в регионах. В связи с введением системы «Платон» для большегрузов президент России предложил рассмотреть возможность отмены для них транспортного налога. В Нижегородской области, например, депутаты уже внесли на рассмотрение законопроект, в соответствии с которыми транспортный налог для большегрузных автомобилей предлагается снизить до минимально возможной отметки.

Стоит также отметить, что с введением «Платона» власти регионов озаботились своими дорогами и дальнобойщиками. В Татарстане, к примеру, создана рабочая группа по изучению возможных последствий от движения по региональным трассам большегрузов. Ввести региональный сбор для большегрузных автомобилей, разрушающих областные дороги, озвучивали также власти Ленинградской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, Амурская область, где сумма долгов приближается к объему запланированных на 2016 год поступлений в бюджет, рассчитывает на поддержку федералов. В течение первой половины 2016-го года власти региона намерены добиться получения дополнительной финансовой помощи — кредита, из федерального бюджета, чтобы покрыть коммерческие займы. Как было заявлено на совещании у губернатора региона, Приамурью необходимо 10,3 миллиарда рублей из бюджета страны.

«Эти средства будут направлены на замещение коммерческих кредитов. Получение этих средств позволит областному бюджету сэкономить порядка 1 миллиарда рублей и направить их на выполнение социальных обязательств», — сказал губернатор Александр Козлов.