Вашингтон, 12 января, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Международная коалиция во главе с США уничтожила финансовый центр террористической группировки «Исламское государство» в городе Мосул на севере Ирака. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

play.google.com Уничтожение денежного запаса ИГИЛ в Мосуле

Как заявляется, самолёты коалиции нанесли два мощных бомбовых удара по зданию, являвшемуся хранилищем денежных средств «Исламского государства». Жертвами авиаудара также стали от пяти до семи человек.

По утверждению американских чиновников, хранившиеся в уничтоженном здании денежные средства предназначались для осуществления текущих операций боевиков на территории Ирака и Сирии. При этом в Вашингтоне затрудняются назвать точное количество средств, отмечая лишь, что «речь идёт о миллионах».

Как передавало ИА REGNUM, в декабре минувшего года официальный представитель Пентагона Стив Уоррен сообщил, что в результате авиаударов коалиции во главе с США месяцем ранее были уничтожены трое лидеров «Исламского государства», один из которых занимал в группировке должность «министра финансов», а ещё один отвечал за поборы с местного населения, которые являются одной из существенных статей доходов «Исламского государства».

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