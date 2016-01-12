Москва, 12 января, 2016, 03:39 — ИА Регнум. Россия приняла решение не продлевать договор о поставках электроэнергии на Украину после отказа от закупок украинской электроэнергии для Крыма. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Минэнерго России.

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«РФ не ведёт переговоры на поставку электроэнергии из России на Украину. Продлевать его не будем, так как изначально он был увязан с договором на поставку электроэнергии из Украины в Крым», — сообщили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, действие контрактов на поставки электроэнергии с Украины в Крым и из России на Украину истекло 31 декабря 2015 года. В новом варианте контракта, предложенном украинской стороной содержался пункт, в соответствии с которым Крым и Севастополь в договоре должны были называться украинской территорией.

Президент России Владимир Путин распорядился провести социологический опрос среди жителей Крыма и Севастополя. Жителям региона было предложено ответить на два вопроса. Первый: поддерживаете ли вы заключение коммерческого контракта с Украиной на поставку части электроэнергии в Крым и Севастополь, если в нем будет указано, что Крым и Севастополь являются частью Украины? Второй вопрос звучит так: готовы ли вы ко временным трудностям, связанным с незначительными перебоями энергоснабжения в течение ближайших 3−4 месяцев?

1 января гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров представил результаты соцопроса, согласно которым 94% респондентов отказались признавать Крым украинской территорией и согласились потерпеть четыре месяца неудобства, связанные с перебоями в подаче электроэнергии, до подключения третьей и четвёртой нитей энергомоста с территории Краснодарского края.