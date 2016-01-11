Гагра, Абхазия, 12 января, 2016, 01:20 — ИА Регнум. Абхазия присоединится к санкциям в отношении Турции, которые Москва ввела в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 в Сирии. Соответствующее распоряжение 11 января подписал премьер-министр Абхазии Артур Миквабия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Денисов. В абхазской деревне

В соответствии с распоряжением главы правительства, МИД Абхазии необходимо до 20 января представить предложения по усилению контроля за взаимодействием госучреждений, организаций и предприятий республики с организациями, находящимися под юрисдикцией Турции или контролируемыми турецкими гражданами.

Министерствам экономики и сельского хозяйства совместно с Государственным таможенным комитетом поручено в тот же срок разработать временные ограничительные меры по импорту отдельных видов товаров турецкого происхождения.

Также должны быть приняты меры по недопущению участия турецких организаций в реализации мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015−2017 годы.

Министерство юстиции Абхазии должно до 20 января представить предложения по усилению контроля за деятельностью на территории республики некоммерческих организаций, учреждённых или находящихся под управлением граждан Турции, или организаций, находящихся под турецкой юрисдикцией.

Уточняется, что данные решения приняты во исполнение Договора между Абхазией и Россией о союзничестве и стратегическом партнёрстве от 24 ноября 2014 года, который предусматривает проведение скоординированной внешней политики.

Как передавало ИА REGNUM, в ноябре минувшего года премьер-министр Дмитрий Медведев, во исполнение поручения президента России Владимира Путина, подписал постановление о запрете ввоза в Россию с 1 января 2016 года отдельных видов товаров из Турции. Под запрет попали помидоры, огурцы, цветная капуста, брокколи, апельсины, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, земляника и клубника, а также курица, гвоздики, соль.

Санкции против Турции в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик Су-24 над территорией Сирии, помимо запрета на ввоз товаров, предусматривают также запрет на чартерные перевозки между странами и наём новых работников из Турции. Кроме того, ограничивается деятельность турецких компаний, а туроператорам рекомендовано воздерживаться от продажи путёвок на турецкие курорты.