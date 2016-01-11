Киев, 12 января, 2016, 00:45 — ИА Регнум. Окружной административный суд Киева потребовал от Министерства культуры Украины обосновать составление списка деятелей культуры, создающих «угрозу национальной безопасности страны». Таким образом, суд отреагировал на иск к министерству, поступивший от партии «Оппозиционный блок», передаёт «Украинская правда».

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». реж Леонид Гайдай. 1966. СССР Евгений Моргунов в роли Бывалого

В конце декабря на официальном сайте «Оппозиционного блока» появилось заявление о том, что партия «считает глубоким маразмом запрет в Украине культовых советских кинофильмов «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Кавказская пленница», «Гардемарины, вперёд!», «Большая перемена» и многих других». «Мы готовимся оспорить в суде это дебильное решение ополоумевших чиновников от культуры», — говорилось в сообщении.

По информации СМИ, первое заседание по данному производству назначено на 10 февраля.

Как передавало ИА REGNUM, в начале августа минувшего года Минкультуры Украины опубликовало список деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности». В него вошли Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Николай Расторгуев, Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков, Григорий Лепс, Жерар Депардье и другие.

24 декабря стало известно о расширении списка. Персонами нон грата на Украине стали такие известные режиссёры, музыканты и актёры, как Владимир Бортко, Павел Лунгин, Карен Шахназаров, Михаил Боярский, Олег Табаков, Фёдор Бондарчук, Юлия Чичерина, Стас Пьеха, Дмитрий Харатьян, Валентин Гафт, Александр Розенбаум, Вадим Самойлов, Фред Дёрст и другие. Всего на сегодняшний день список насчитывает 83 человека.

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