Белград, 12 января, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сербия намерена наращивать оборонный потенциал своих Вооружённых сил и в этих целях обсуждает с Россией закупку современного высокоэффективного оборонительного вооружения. Об этом было заявлено на пресс-конференции по итогам переговоров российского вице-премьера Дмитрия Рогозина с премьер-министром Сербии Александром Вучичем 11 января в Белграде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

pikabu.ru Сербские гвардейцы на Параде Победы в Москве. 9 Мая 2015 года

Как сообщил Рогозин, российская сторона в настоящее время изучает техническую заявку, поступившую от Белграда. По его словам, речь идёт об обеспечении безопасности Сербии «на минимально достаточном уровне с учетом её потребностей». При этом, как подчеркнул вице-премьер, в ходе переговоров стороны исходят не только из экономических возможностей Сербии, но и из оценки возможных рисков для безопасности и национальных интересов республики.

Вучич в ходе пресс-конференции отметил, что большинство стран в регионе являются членами НАТО, тогда как сама республика придерживается позиции военного нейтралитета, и Белград не видит необходимости в приобретении наступательных вооружений, а будет укреплять только оборонный потенциал страны. В этих целях, по словам премьера, в Сербии уже в этом году будет начато серийное производство гаубиц «Нора» и БТР «Лазар».

На встрече с Вучичем Рогозин подарил главе сербского правительства макет зенитной ракетной системы С-300, отметив при этом, что это «только подарок». Позднее в своём микроблоге в Twitter российский вице-премьер написал: «С-300, кстати, полезная в хозяйстве вещь». На вопрос журналистов, заинтересовавшихся подарком, Вучич отметил, что С-300 «слишком дорогостоящи» для республики, однако «российская сторона выразила желание помочь посредством определённых договорённостей».

Напомним, что в конце октября минувшего года во время визита премьер-министра Сербии в Россию появилась информация о том, что Москва и Белград ведут подготовку беспрецедентного по сумме и наполнению военного контракта, который предполагает практически полное перевооружение сербской армии под российские стандарты.

Как сообщалось, речь идёт, в частности, о долгосрочном техническом обеспечении гаубиц «Нора» российскими колесными парами. Кроме того, новые сербские платформы «Лазар-2» будут оснащены российскими 30-миллиметровыми пушками 2А42, более известными в экспортном варианте как «изделие 242».

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