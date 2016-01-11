Пенза, 11 января, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Только 30,2% пензенских студентов связывают достижение желаемого уровня благосостояния с работой по выбранной специальности. Такой результат выявили по итогам мониторинга профессиональных и карьерных предпочтений выпускников и учащихся системы высшего и среднего профессионального образования Пензенской области и развития системы профессиональной ориентации обучающихся и выпускников общеобразовательных и средних специальных учебных заведений Пензы и Пензенской области, сообщили ИА REGNUM в региональном филиале финансового университета при правительстве РФ.

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Также более 15% опрошенных выразили нежелание работать для реализации трудовых амбиций в ущерб личному времени. Наиболее важным определяющим фактором для пензенских студентов при поиске работы участники мониторинга назвали хороший заработок.

По информации университета, актуальность темы исследования обусловлена потребностью в анализе изменений в формировании профессиональных стратегий и карьерных предпочтений пензенской молодежи как особой социально-демографической группы, оказывающей существенное влияние на социальное развитие региона. В зависимости от целей и путей их достижения, выбранных молодыми жителями области, будет развиваться экономика и общество Пензенской области и России.

Отметим, что по данным Росстата, в Пензенской области с 2010 года постепенно сокращается численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования. Так в 2010 году показатель составлял 426 студентов вузов на 10 тыс. населения. К концу 2014 года в вузах обучалось уже 317 студентов на 10 тыс. граждан.

Аналогичная динамика сокращения числа студентов вузов наблюдается и в других регионах Приволжского федерального округа. Средний показатель количества студентов на 10 тыс. населения в среднем по ПФО в 2010 году составлял 467 человек, к началу 2015 года он сократился до 345 студентов.