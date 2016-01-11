Воронеж, 11 января, 2016, 22:25 — ИА Регнум. Многоэтажный дом горит в Советском районе Воронежа, пожар произошел вечером 11 января. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Воронежской области, сообщение о возгорании в доме № 52 по улице Космонавтов поступило около 21:30.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области В Советском районе горит многоэтажка, очевидцы утверждают, что слышали взрыв

Пожар, по уточненным данным, произошел в квартирах на третьем и четвертом этажах. На тушении возгорания работают 17 пожарных подразделений.

Как сообщается, есть пострадавшие. Из квартир спасатели эвакуировали 30 человек.

Между тем, по сообщениям жителей Советского района, около 21:20 в этом доме прогремел взрыв, из окон квартиры на четвертом этаже видны языки пламени.