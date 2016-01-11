Ульяновск, 11 января, 2016, 21:41 — ИА Регнум. Сотрудниками полиции проводится проверка по факту стрельбы в Засвияжском районе Ульяновска. 6 января около 21:50 недалеко от дома 46 «Б» по улице Рябикова между тремя жителями района возник конфликт, в ходе которого один из мужчин достал травматическое оружие и произвел пять выстрелов, сообщает МВД по Ульяновской области. Пострадавших нет.

prohunt.kz Травматическое оружие

Участники конфликта были задержаны сотрудниками ГИБДД. В настоящее время по данному факту проводится проверка.