Кишинёв, 11 января, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Трое из почти двух десятков раненых в результате произошедшего 9 января взрыва газового баллона на Центральном рынке столицы Молдавии Кишинева отправлены на лечение в Румынию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Молдавии, одна из отправленных в Бухарест пациенток до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии.

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Тем временем двое администраторов заведения общественного питания, в котором произошёл взрыв, арестованы на 72 часа и им присвоен статус подозреваемых по делу, которое расследуется по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Причинения тяжких телесных повреждений по неосторожности».

Мэр Кишинева Дорин Киртоакэ заявил, что газовые баллоны были установлены в заведении нелегально и с нарушением действующих норм. «Такой же взрыв имел место и в 2008 году, но некоторые не научились уму-разуму», — сказал Киртоакэ.

В мэрии также решили провести проверку всех газовых баллонов, установленных в заведениях общественного питания столицы на предмет правильности использования и срока годности.