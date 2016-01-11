Багдад, 11 января, 2016, 21:05 — ИА Регнум. Число погибших при нападении боевиков на торговый центр в Багдаде возросло до 10 человек. Об этом сегодня, 11 января, сообщает Associatd Press.

Ирак

Напомним, сегодня группа боевиков подорвала заминированный автомобиль рядом с торговым центром в районе аль-Джадида, а затем устроили стрельбу. После этого боевики ворвались в торговый центр и взяли заложников.

На данный момент известно о 10 погибших. Более 22 человек получили ранения.

Багдадская полиция опасается, что боевики могут быть вооружены поясами-смертников.

В Ираке остается крайне напряженная обстановка из-за деятельности террористической группировки «Исламское государство», которая контролирует ряд территорий на северо-западе страны.

В последнее время иракской армии удалось потеснить террористов и освободить ряд районов.