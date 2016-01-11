Москва, 11 января, 2016, 20:03 — ИА Регнум. 18 января в 13:00 в пресс-центре ИА REGNUM состоится первое заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Российские регионы в 2016 году: сценарии реагирования на кризис».

В ходе круглого стола будут обсуждаться вопросы:

Презентация Третьего рейтинга эффективности управления в субъектах РФ (в 2015 году).

Данный интегральный продукт ежегодно производят Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) и Лаборатория региональных политических исследований ГУ «Высшая школа экономики». В исследовании 2015 года приняли участие 213 экспертов по региональной политике, для его составления использовались различные статистические и социологические материалы, были разработаны специальные формулы.

Система региональной власти в 2016 году: ожидаемая динамика.

Состояние региональных бюджетов и экономическая политика региональных властей в 2016 году: экспертное моделирование.

На ежемесячных заседаниях клуба «Регион», который создан совместно Агентством политических и экономических коммуникаций (АПЭК), ИА REGNUM, Институтом региональных проблем и порталом «Региональные комментарии», будут обсуждаться важнейшие проблемы российских регионов и региональной политики.

Адрес пресс-центра: Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, БЦ «Красный Октябрь».

Регистрация гостей и аккредитация прессы проводятся по электронной почте press-center@regnum.ru или телефону: +7(495) 645−80−75.