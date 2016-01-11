Степанакерт, 11 января, 2016, 20:02 — ИА Регнум. В 2016 году в Нагорно-Карабахской Республике будут продолжены ведущиеся с 2005 года раскопки на территории Тигранакерта, одного из четырёх древнеармянских городов с таким названием, основанных армянским царём Тиграном Вторым в первом веке до нашей эры.

Дворец меликов Тога

По словам заместителя министра экономики НКР Сергея Шахвердяна, результаты проведённых в 2015 году исследований в Тигранакерте планируется обнародовать в апреле сего года.

Будут также продолжены работы по восстановлению Дворца дизакских меликов в селе Тог Гадрутского района республики. Дворец был построен основателем Дизакского меликства Мелик-Еганом в 1737 году и относится к лучшим образцам гражданского зодчества XVIII века.

В 2016 году возьмёт старт программа по восстановлению правого крыла Аскеранской крепости, также датированной XVIII веком. Крепость расположена у южной окраины райцентра Аскеран и протягивается по обоим берегам реки Каркар. Двойные стены, толщина которыхсоставляет 2 метра, а высота — 9 метров, а также месторасположение — среди гор в ущелье — делало крепость почти неприступной для неприятеля.

С незапамятных времён крепость вместе с расположенным рядом средневековым армянским селищем называлась Майраберд (Материнская крепость). В исторической литературе содержатся многочисленные сведения о героических событиях, имевших место у стен этой крепости.

Так, в июне 1805 года во время Русско-персидской войны через крепость проходил путь наступавшей на карабахский город Шуши более чем 40-тысячной персидской армии. По инициативе генерала Цицианова в Карабахе были сформированы армянские добровольческие отряды.

Один из этих отрядов во главе с меликом Вани и Акопом Юзбаши Атабекянами принял участие в сражении близ стен крепости. Следовавший в Шуши отряд полковника Карягина из 400 бойцов попал в окружение на холме в деревне Храморт.

Добровольцы вывели русский отряд из окружения. Поставленная жителями Храморта памятная доска увековечила память русских и армянских воинов, павших при обороне Шуши и Аскерана в июне-июле 1805 года. Крепость была частично разрушена мусаватистами при штурме города в 1920 году. В 2002 году Аскеранская крепость была отреставрирована властями НКР.

Самым важным событием 2015 года Сергей Шахвердян назвал результаты археологических раскопок курганов в общине Нор Айкаджур в Мартакертском районе, которые, согласно заключению экспертов, опровергают существующую версию о том, что находящиеся в долине реки Хаченагет курганы принадлежат скифской культуре.

Обнаруженным артефактам более 1000 лет. Это керамические изделия, бронзовые пояса, золотые украшения, сосуды, оружие, деревянные детали посоха и гробницы, кости животных, которые, судя по всему, были принесены в жертву во время ритуалов погребения. Местные археологи утверждают, что артефакты скорее относятся к культуре Урарту.

Особое внимание власти НКР уделяют восстановлению храмов. По словам Сергея Шахвердяна, в 2015 при помощи итальянских специалистов были отреставрированы фрески средневекового монастыря Дадиванк, который продолжает притягивать иностранных туристов. Кстати, 2015 году году по сравнению с предыдущим годом в НКР наблюдался 13-процентный рост числа туристов. Были проведены мероприятия по укреплению имиджа Арцаха на международных рынках. Сферу туризма Арцаха освещали некоторые ведущие зарубежные СМИ.

Для восстановления и реставрации религиозных объектов Нагорного Карабаха используются как бюджетные, так и частные средства. К примеру, на внебюджетные средства восстанавливается церковь в селе Мушкапат в Мартунинском районе. По словам Сергея Шахвердяна, под государственным контролем находятся и мусульманские памятники, в частности, персидские мечети в городе Шуши, также являющиеся культурным достоянием НКР.

В 2016 году продолжатся раскопки в Азохской пещере, расположенной между деревнями Азох и Драхтик Гадрутского района и являющейся одной из знаменитых стоянок каменного века Кавказа. К активному исследованию пещеры ученые-археологи приступили лишь в 60-х годах прошлого века. Впервые в культурном слое так называемого ашельского времени здесь были найдены ископаемые остатки растительного и животного мира, следы первобытного искусства, каменные орудия, возраст которых превышает более 700 000 лет.

В результате раскопок археологи обнаружили обломок верхней челюсти неандертальца, жившего в мустьерское время. Обломок, как по своей структуре, так и по расположению зубов заметно отличается от челюсти современного человека. На челюсти сохранились части зуба мудрости и двух других зубов. Учёные утверждают, что обнаружение челюсти первого обитателя Азохской пещеры имеет большое научное значение. До этого останки неандертальца были найдены в четырёх местах — в Сиди Абдурахмане (Марокко), Штейнхейме (Германия), Спанокомбе (Англия) и в Седия-дель Диаболоне (Италия). Найденная в Гадрутском районе НКР челюсть неандертальца в научной литературе числится под пятым номером.

Кроме того, в пещере было найдено более 20 тысяч костей 43 различных видов животных, многие из которых давно исчезли. Обнаружены и следы средневекового каменного сооружения.

Первобытная стоянка на территории Арцаха (Карабаха), функционировавшая многие тысячелетия, регулярно изучается с привлечением иностранных специалистов.

Учёные уверяют, что Азохская пещера подтверждает мнение о том, что территория Армении входила в круг антропогенеза и раннего заселения человеком.