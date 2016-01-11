Екатеринбург, 11 января, 2016, 19:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту гибели воспитанницы интерната. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении СКР по Свердловской области.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром. В областном СКР пояснили подробности произошедшего. Девочка 2008 года рождения погибла в помывочном отделении дома-интерната для умственно отсталых детей. Она не могла обслуживать себя самостоятельно. Как считает следствие, утром 11 января сотрудница учреждения, осуществляющая помывку детей, поместила девочку в ванну и отвлеклась на другого ребенка. А когда вернулась к девочке, то обнаружила её лежащей в ванне и уже не подающей признаков жизни.

Как отметил свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков, девочка находилась в отделении «Милосердие» и у неё была глубокая умственная отсталость. Напомним, это не первое ЧП в интернате. В ноябре один воспитанник вытолкнул из окна другого, и ребёнок получил травмы. Игорь Мороков рекомендовал увеличить в интернате количество штатных единиц. Но, по его словам, пока вопрос не решён.

За ходом расследования уголовного дела по факту гибели девочки следит и детский омбудсмен страны Павел Астахов. В ближайшее время он намерен посетить Свердловскую область с рабочим визитом, сообщили в его пресс-службе.