Киев, 11 января, 2016, 19:42 — ИА Регнум. Мигранты с Ближнего Востока «как червяки испортили «яблоко Европы». С таким заявлением через социальные сети выступил народный депутат Украины, член группы «Воля народа» Евгений Рыбчинский.

cursedthing Яблоки с червями

«Ценность Европы после вторжения в нее миллионов арабов для любого цивилизованного человека теперь такая же, как и вкусность спелого красного яблока, в котором вдруг завелись черви. Непривлекательно и невкусно! Но это не означает, что цивилизованному человеку не нужны европейские ценности. Яблоко же не виновато, что его любят червяки», — комментирует депутат события в ЕС.

Позднее в уточняющем комментарии Рыбчинский заявил, что европейцам придется объявить «новый крестовый поход».

«В конце концов, демократам из ЕС придется либо сдаться, либо объявить войну тем, кого сами любезно по глупости пригласили. А когда-то их предки — крестоносцы — гнали эту срань из Европы в самую Африку», — уточняет парламентарий.

Рыбчинский этот пост удалил со своей страницы, однако его высказывания зафиксировали украинские СМИ и публикуют со скрин-шотами.

Напомним, страны Европейского союза столкнулись с серьезным кризисом из-за наплыва мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. Нападения мигрантов на женщин в Кельне осложнили внутриполитическую ситуацию в Германии до такой степени, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила визит на Давосский экономический форум.