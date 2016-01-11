Багдад, 11 января, 2016, 19:35 — ИА Регнум. В Багдаде неизвестные вооруженные люди захватили торговый центр и взяли в заложники посетителей. Об этом сегодня, 11 января, сообщает багдадская полиция.

Ирак

Сообщается, что сперва боевики подорвали заминированный автомобиль в районе аль-Джадида, а затем устроили стрельбу. После этого боевики ворвались в торговый центр и взяли заложников.

По данным полиции боевики могут быть вооружены поясами-смертников.

Уточняется, что в результате инцидента уже погибли семь человек, 27 получили ранения.

Сейчас к ТЦ стягиваются дополнительные силы иракских силовиков.

В Ираке остается крайне напряженная обстановка из-за деятельности террористической группировки «Исламское государство», которая контролирует ряд территорий на северо-западе страны.

В последнее время иракской армии удалось потеснить террористов и освободить ряд районов.