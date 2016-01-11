Москва, 11 января, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Столичный регион готовится к серьезному ухудшению дорожной ситуации из-за прогнозируемого обильного снегопада. Активизированы работы по уборке и вывозу снега с объектов улично-дорожной сети, на железной дороге сформирована специальная группа контроля за безопасностью перевозочного процесса, на федеральных трассах организуются пункты обогрева, а для автолюбителей предлагают ввести «снежный билет», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

glasseyes view Зимний парк

Как сообщали специалисты центра «Фобос», ночь с 10 на 11 января стала самой холодной в московском регионе с начала зимы. Столбик термометра показывал минус 20 градусов Цельсия, а высота снежного покрова достигла 14 см.

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По прогнозам Гидрометцентра России, 12 января в московский регион придет потепление. Так, температура воздуха в дневные часы составит уже около 6 градусов мороза, ожидаются снежные заносы, гололедица и обильные снегопады с порывистым ветром.

На данный момент в работе по уборке снега в городе задействовано порядка 7,5 тысяч единиц специализированной техники. «Коммунальная техника за последние сутки четырежды выходила на улицы столицы для сплошного прометания улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части с последующей обработкой противогололедными материалами», — сообщала пресс-служба департамента ЖКХ столицы. В Московской области дорожные службы обработали реагентами и очистили порядка 68% дорог, сообщало главное управление дорожного хозяйства области. Из-за ухудшения погодных условий работы по очистке снега будут продолжаться.

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Также на федеральных автодорогах будут работать 42 пункта обогрева для водителей: 31 стационарный и 11 мобильных. Как сообщали в ГУ МЧС России по Подмосковье, на частоту дальнобойщиков будут передаваться сообщения с информацией о расположении пункта помощи.

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Согласно прогнозам синоптиков, обильные снегопады с порывистым ветром прекратится в регионе только к вечеру 14 января. В связи с этим, водителей просят быть бдительными на дорогах.

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О своей готовности к ухудшению погодных условиях заявили и работники московской железной дороги (МКЖД). «К выходу на пути в ночь на вторник подготовлено 52 единицы специальной техники, включая 29 снегоуборочных и 23 пневмообдувочные машины. Это самое большое количество спецтехники, привлекаемое с начала этой зимы. Кроме того, в мероприятиях примут участие 1400 сотрудников путевого комплекса. При необходимости будут задействованы дополнительные силы», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МКЖД.

В свою очередь, в Мосгордуме выступили с инициативой по внедрению в городе «снежных билетов». Согласно проекту, с помощью билетов автолюбители могли бы бесплатного пользоваться общественным транспортом в снежную погоду. Однако некоторые эксперты посчитали данную идею сомнительной.