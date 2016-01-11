Москва, 11 января, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Московская полиция устанавливает личности и ведет поиски участников флэшмоба «В метро без штанов». Об этом сегодня, 11 января, передает радиостанция «Говорит Москва». Участника бессмысленного флэшмоба может грозить административный штраф.

Цитата из к/ф «В. Давыдов и Голиаф». реж. Геннадий Байсак. 1985. СССР Алексей Петренко в роли Голиафа

Напомним, в Московском метрополитене имени Ленина прошел флэшмоб «В метро без штанов». Это международная акция, которая проходит с 2002 года. Российские граждане присоединились к ней только в этом году. Первоначально этот флешмоб был организован в Нью-Йорке, затем в Лондоне и Брюсселе.

Акция совершенно бессмысленна, её участники не выдвигают никаких политических или социальных требований. К примеру, на страницах сообщества, посвященного флешмобу «Вконтакте», инициаторы акции предложили всем желающим присоединиться к мероприятию, написав: «Состоится долгожданный флешмоб: «В метро без штанов». Люди Москвы спустятся метро, чтобы показать всем свои трусы».

Акцию осудили в Госдуме. Глава московской подземки также назвал участников акции нарушителями правил пользования метрополитеном. Правоохранительные органы проводят доследственную проверку.

Однако, московские адвокаты считают, что в действиях участников акции нет состава преступления, так как нормы морали не регулируются законом. Да и поиск участников акции в огромном мегаполисе весьма затруднен. Даже если участники акции будут найдены, максимум что им грозит — это административный штраф.