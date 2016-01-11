Москва, 11 января, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что террористическим группировкам в Сирии регулярно прибывают подкрепления из Турции. Об этом сегодня, 11 января, рассказал журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской.

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Он отметил, что в результате развития успешного наступления сирийских правительственных войск при поддержке Воздушно-космических сил Российской Федерации террористические группировки несут потери и вынуждены оставлять занимаемые позиции. Однако, подкрепление террористам прибывает регулярно. В частности, с территории Турции в северо-восточную часть сирийской провинции Латакия идет регулярная переброска пополнения для боевиков.

Несмотря на все усилия мирового сообщества по пресечению помощи террористам, турецкая сторона до сих пор никак не препятствует поступлению подкреплений боевикам в Сирию.