Минск, 11 января, 2016, 17:47 — ИА Регнум. В минской гостинице «Беларусь» 11 января состоялся «Антикризисный форум предпринимателей», на который собрались индивидуальные предприниматели со всей республики, заявившие о невозможности работать по новым правилам реализации импортных товаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Накануне республиканское общественное объединение «Перспектива», являющееся организатором форума, направило письмо главе Администрации президента Александру Косинцу и председателю Совмина Андрею Кобякову, в котором призвало власти решить острый конфликт путём переговоров на площадке общереспубликанского «Антикризисного форума предпринимателей». В письме, которое подписал председатель Совета РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко, говорилось: «Предприниматели с возмущением воспринимают новости от чиновников, заявляют в СМИ, что предприниматели не работают, потому что у них «новогодние и рождественские каникулы» — это ложь, лицемерие и обман. Никогда за 20 лет не было случая в предпринимательстве, чтобы в выходные дни не работало столько торговых объектов!!!».

Лидер РОО «Перспектива» констатировал, что «причина не работы 90% рынков и торговых центров — это вынужденное приостановление трудовой деятельности предпринимателями, вследствие невозможности работать по Законам, которые приняты властями без учёта их мнения, и из-за которых могут лишиться своего бизнеса подавляющая его часть».

Эти же тезисы звучали и в ходе форума, на который прибыли чиновники Минторга и Минэкономики. Не обнадёживая перспективой отмены президентского указа № 222, которым устанавливаются новые правила торговли импортными товарами на территории Белоруссии, чиновники согласились с обоснованностью отдельных требований «ИПшников». В частности, признано обоснованным желание ИП устанавливать терминалы для расчётов пластиковыми карточками по желанию, но лишь на период до деноминации, которая должна пройти летом 2016 года.

Чиновники дипломатично подбирали выражения, стараясь не спровоцировать конфликт с сотнями предпринимателей, закалённых в процессе накопления первоначального капитала. Представитель Минэкономики пообещал привлечь ИП к работе консультативных советов в 2016 году, которые были созданы властями под видом общественных, но на самом деле, как показала практика, занимались имитацией диалога бюрократии с предпринимателями.

Не имея соответствующих полномочий, прибывшие на форум чиновники оставили многие вопросы без ответов, а инициативы без комментариев. В частности, не удалось получить разъяснений, почему именно продавцы должны отвечать за сертификацию ввозимых товаров, почему нормы Евразийского союза по сертификации и реализации товаров не исполняются в других странах ЕАЭС, почему индивидуальных предпринимателей власти приравняли к сетям гипермаркетов, почему власти Белоруссии не ввели мораторий на проверки, сопровождающиеся конфискациями и множество других «почему», «зачем», «за что» и «как».

Прозвучала инициатива через сбор подписей инициировать нечто вроде референдума о принятии нового закона, который отражал бы интересы индивидуальных предпринимателей, а не их конкурентов. По итогам было составлено обращение к властям и решено провести очередной форум 25 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2014 года Александр Лукашенко заявил, что не допустит в Белоруссии «майдана» и поручил предпринять меры по недопущению забастовок среди предпринимателей, от имени которых выступил лидер одного из объединений индивидуальных предпринимателей «Перспектива» Александр Шумченко. В своём обращении Шумченко заявил о неприемлемости требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности товаров лёгкой промышленности» и требования властей к предпринимателям в обязательном порядке иметь документы, подтверждающие безопасность товара для здоровья потребителя с указанием страны происхождения товара. Лукашенко поручил разобраться в проблемах белорусского бизнеса и, несмотря на техрегламент Таможенного союза, принять решение, которое будет приемлемым и для властей постсоветской республики, и для потребителей, и для индивидуальных предпринимателей. В итоге появился президентский указ № 222, запрещающий с 1 января торговлю импортом без накладных и сертификатов.