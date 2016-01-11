Ереван, 11 января, 2016, 17:44 — ИА Регнум. Несмотря на случаи с летальным исходом, Минздрав Армении утверждает, что в стране эпидемии свиного гриппа нет, и считает, что не стоит сеять панику среди населения.

lichnorastu.ru

В выходные дни в Армении был зарегистрирован 6-й случай смерти из-за осложнений, вызванных вирусом H1N1, в народе более известном как свиной грипп.

По сообщениям армянских СМИ, мужчина, приехавший из России, скончался в одной из больниц Еревана. По данным Министерства здравоохранения Армении, еще до приезда в страну мужчина был инфицирован. По другим данным, скончавшийся в ереванском хирургическом институте имени Микаэляна от свиного гриппа Тадевос Х. был гражданином Грузии.

По информации news. am, 52-летний мужчина 1 января обратился в медцентр Ашоцка, откуда его спустя 3 часа перевезли в реанимационное отделение медцентра Гюмри. Через два он по желанию родственников был перевезен в Ереван.

Как сообщили в Минздраве, все погибшие слишком поздно обратились за медицинской помощью.

Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на местные СМИ, в больницах в праздничные дни образовались очереди. По словам представителя одного из медицинских центров Еревана, очереди в больницах обусловлены в основном тем, что в праздничные дни не работают поликлиники.

Несмотря на то, что Минздрав призвал поликлиники установить дежурства на период праздников в связи с ростом числа острых респираторных заболеваний, до 9 января поликлиники в Ереване не работали.

По последним официальным данным, в Армении зарегистрировано более 650 случаев госпитализации пациентов с острыми респираторными инфекциями, из которых 219 с диагнозом пневмония. Из госпитализированных пациентов 85 — беременные женщины. 83 пациента находятся в реанимации, состояние примерно 10 из них оценивается как тяжелое.

По словам директора ереванской компании «Скорая помощь» Тагуи Степанян, в последние дни зарегистрировано беспрецедентное количество вызовов: в день более 900 вызовов. Несмотря на это, по словам Степанян, количество госпитализированных больных не увеличилось.

«7 числа, например, у нас было 956 вызовов, что является беспрецедентным для нашей службы. Максимальное количество вызовов в день, которое у нас было до этого, составляло 831 и было зафиксировано 5 января. А до этого у нас не было так много вызовов», — цитирует Степанян радио «Азатутюн».

Руководитель службы скорой помощи считает, что количество звонков значительно возросло, в первую очередь, из-за волны беспокойства. Тем не менее, после вызовов по поводу сердечно-сосудистых заболеваний по числу жалоб идут именно респираторные заболевания. В период с 31 декабря по 7 января было получено более 6700 вызовов, что на около 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Свиной» грипп — высокозаразное острое респираторное заболевание, открыто в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом. По официальной классификации, он относится к типу, А (наиболее распространенный тип гриппа, вызывающий наиболее масштабные эпидемии). Самый распространенный подтип «свиного» гриппа — H1N1, реже встречаются подтипы H1N2, H3N1 и H3N2. Распространяется воздушно-капельным путем. Симптомы — высокая температура, жар, лихорадка. При этом смертность у животных низка и обычно не превышает 4% от числа заболевших особей.

Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило «Временные методические рекомендации по лечению и профилактике гриппа A/H1N1».