Москва, 11 января, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Активисты волонтерского движения «Раздельный сбор» предложили москвичам сдать новогодние живые ели на специальные мобильные пункты переработки. После чего переработанные древесные отходы будут использоваться как почвогрунт и удобрения, сообщает портал движения.

Цитата из м/ф «Падал прошлогодний снег». реж. Александр Татарский. 1983. СССР Без елки

«Мы отправим новогодних красавиц на предприятие, перерабатывающее древесные отходы, где ели превратятся в древесную щепу, почвогрунт и удобрения, а, значит, положат начало новой зелени, новым деревьям и кустарникам. На мусорных полигонах нет условий для естественного разложения елей, и органические вещества не могут вернуться в почву», — уточнили организаторы.

В сообщении также названы пункты, куда москвичи смогут сдать новогодние ели на переработку. 24 января с 11:00 до 14:00 жителей столицы ждут на Угличской улице, 13 (Лианозовский парк) и улице Гарибальди, 2/4. А в экоцентре «Битцевский лес» по адресу Новоясеневский тупик 1/3 ( 8:00—19:00 будни, 11:00—18:00 выходные) москвичей будут ждать до четырех часов дня 24 января.

Напомним, что подобный сбор проводится не впервые, в прошлом году в Санкт-Петербурге акция по сбору елок проводилась движениями «РазДельный Сбор» и «Мусора.Больше.Нет».