Киев, 11 января, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В г. Волноваха (Донетчина, под контролем ВСУ) Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ) запустил цифровой телепередатчик и три FM-передатчика. Об этом 11 января информирует Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Ожидается, что эти меры позволят возобновить в регионе трансляцию пяти цифровых телевизионных каналов Украины и программ Украинского радио.

«31 декабря 2015 на Радиотелевизионной станции Волноваха Донецкого филиала КРРТ был введен в действие цифровой телевизионный передатчик мощностью 1 кВт стандарта DVB-T с трансляцией в цифровом пакете пяти телевизионных программ отечественных вещателей: «Первый: UA», «5 канал», «1+1», «Украина» и Донецкая ОГТРК», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Нацсовета, ввод передатчика позволит обеспечить трансляцию украинских программ в Волновахском, Марьинском и Старобешевском районах Донетчины.

«5 января 2016 г. введены в действие три радиовещательные передатчика мощностью 1 кВт для обеспечения вещания программ Украинского радио в Донецкой и Луганской областях, а именно: на РТР городов Волноваха (88,7 МГц), Константиновка (89,9 МГц) и Широкое (106 9 МГц). Таким образом, трансляция первой программы Украинского радио будет осуществляться на территории Волновахского, Старобешевского, Константиновского, Красноармейского районов Донецкой области, частично городов Горловки и Донецка, а также Станично-Луганского и Беловодского районов Луганской обл. и частично города Луганска», — отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре США передали на Украину трансляционное оборудование с целью улучшения технических возможностей Украины для осуществления трансляции на востоке страны. В частности, тогда посол США на Украине Джеффри Пайетт поддержал усилия Украины по «связи с украинцами, проживающими в Донбассе».

«Для восстановления вещания в разрушенных регионах Украины, которое вызвано российскими ставленниками, Соединенные Штаты помогают в обеспечении доступа жителей Донбасса к объективным, качественным новостям и информации. Важно, что украинское правительство и в дальнейшем пытается держать связь с теми, кто живет в подконтрольных сепаратистам районах Донецка и Луганска», — сказал Пайетт.