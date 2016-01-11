Саратов, 11 января, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Сегодня, 11 января, на внеочередном заседании Саратовской городской думы и.о. сити-менеджера Саратова Валерий Сараев по результатам тайного голосования, в котором приняли участие 37 депутатов, был назначен на должность главы городской администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

www.saratovmer.ru Новый сити-менеджер Саратова Валерий Сараев

Напомним, 24 декабря 2015 года прошел конкурс на замещение должности главы администрации Саратова. Заявления на участие в конкурсе подали два претендента: и.о. сити-менеджера Валерий Сараев и и.о. главы администрации Кировского района города Сергей Бровкин.

По итогам проведенного конкурса единогласным решением конкурсной комиссии оба кандидата были отобраны для представления в Саратовскую городскую думу. Сегодня за Сараева проголосовали 37 депутатов. Глава Саратова Олег Грищенко от имени депутатского корпуса и от себя лично поздравил нового сити-менеджера и пожелал ему успехов в работе. В свою очередь Валерий Сараев поблагодарил депутатов за оказанное ему высокое доверие.

«Я, откровенно говоря, не ожидал такой победы. У меня был хороший, достойный конкурент, который работал главой администрации в Волжском и Кировском районе. Не скажу, что мне очень приятно. Мне даже за коллегу как-то грустно. У нас была равная борьба», — заявил новый сити-менеджер Саратова во время подхода к журналистам.

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