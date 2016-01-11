В конкурсе на пост сити-менеджера Саратова победил Валерий Сараев
Саратов, 11 января, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Сегодня, 11 января, на внеочередном заседании Саратовской городской думы и.о. сити-менеджера Саратова Валерий Сараев по результатам тайного голосования, в котором приняли участие 37 депутатов, был назначен на должность главы городской администрации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, 24 декабря 2015 года прошел конкурс на замещение должности главы администрации Саратова. Заявления на участие в конкурсе подали два претендента: и.о. сити-менеджера Валерий Сараев и и.о. главы администрации Кировского района города Сергей Бровкин.
По итогам проведенного конкурса единогласным решением конкурсной комиссии оба кандидата были отобраны для представления в Саратовскую городскую думу. Сегодня за Сараева проголосовали 37 депутатов. Глава Саратова Олег Грищенко от имени депутатского корпуса и от себя лично поздравил нового сити-менеджера и пожелал ему успехов в работе. В свою очередь Валерий Сараев поблагодарил депутатов за оказанное ему высокое доверие.
«Я, откровенно говоря, не ожидал такой победы. У меня был хороший, достойный конкурент, который работал главой администрации в Волжском и Кировском районе. Не скажу, что мне очень приятно. Мне даже за коллегу как-то грустно. У нас была равная борьба», — заявил новый сити-менеджер Саратова во время подхода к журналистам.
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