Астрахань, 11 января, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В прошедшем году в Астраханской области доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, выросла с 34,1% (в 2014 году) до 34,83%. Также в 2015 году был введен в эксплуатацию мост через ерик Кушумбет в Володарском районе, закончена реконструкция моста через ерик Балка Солянка в Ахтубинском районе, завершается строительство автодороги в селе Карагали. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе председателя правительства региона 11 января.

onf.ru Дворы в Астрахани

Как отметил вице-губернатор Константин Маркелов, по дорожному строительству в текущем году придётся работать в условиях ограниченного бюджета, сконцентрироваться только на содержании и необходимом ремонте дорог. «Необходимо изыскать возможности для постоянной подпитки дорожной отрасли за счет использования механизма частно-государственного партнерства», — подвёл итог премьер.

Что касается жилищного строительства, то, несмотря на все сложности в 2015 году, по результатам министерство строительства и дорожного хозяйства вышло в плюс. Работы идут в штатном режиме. Введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. метров жилья. Особенно остро для Астраханского региона стоит вопрос ветхого аварийного жилья, отметил вице-губернатор. В прошлом году в новые микрорайоны расселили более тысячи человек.

«В следующем году необходимо максимально плотно заняться вопросом предоставления жилья детям-сиротам. Для них готовится еще 468 квартир, которые они получат в середине следующего года. Очередность должна быть полностью снята», — подчеркнул Константин Маркелов.

Напомним, летом прошлого года активисты астраханского регионального отделения Общероссийского народного фронта провели комплексный мониторинг состояния городских дорог. На июнь 2015 года в Астрахани планировали отремонтировать более 132 объектов. Однако на подавляющем большинстве объектов был проведен лишь «ямочный» ремонт. Что касается дорожной разметки, то городские власти решили нанести ее особой прочности. Тендер выиграла ростовская фирма. На отремонтированные магистрали была нанесена разметка с использованием горячего термопластика. Однако в первые же дни эксплуатации пешеходные переходы оказались основательно затерты колесами автомобилей: материал не выдержал интенсивного движения и 40-градусной жары. Подрядчику была предъявлена претензия, с которой тот согласился. Бюджетные средства потрачены не были, так как работы у подрядной организации заказчик не принял.

Множество нареканий горожан вызвали астраханские дворы: жалобы на отсутствие ремонта придворовых дорог в региональное отделение ОНФ поступают регулярно. Выбоины, ямы, крошение асфальта, отсутствие ливневок — вот неполный перечень недостатков.

Добавим, что, по данным регионального ГИБДД, боле трети аварий в регионе происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. А в областном центре таких ДТП регистрируется свыше 80%.

Качество гарантийных дорог «фронтовики» оценили и в ноябре 2015 года. Результаты оказались неутешительными.