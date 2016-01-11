Осло, 11 января, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Заводилами в праздновании православного Рождества Христова в океане выступили, конечно, российские участники экспедиции «Кон-Тики — 2»: врач Сергей Гольцов, рулевой Андрей Чесноков и кинооператор Евгений Штиль. Для обоих плотов уникальной экспедиции из Московского Новоспасского монастыря были привезены фигурки рождественских ангелов, и норвежские капитаны плотов Сигнэ Мелинг и Ола Боргфьорд с удовольствием прикрепили подарки на штурманские столики.

Фонд кругосветных путешествий Кон-Тики 2

Как сообщил корреспондент ИА REGNUM, для подкрепления праздничной атмосферы дежурный кок плота «Рахити Танэ» маори Лиза Те Хеухеу приготовила гору горячих оладий, которые были поданы с бананами, папайей и лимонным соком. Тёплая психологическая атмосфера — главное в столь экстремальных морских экспедициях.

А Тихий океан, против ожиданий и прогнозов, в свою очередь, преподнёс экипажам бальсовых плотов экспедиции «Кон-Тики — 2» свои сюрпризы: вначале два дня подряд откладывался выход с острова Пасхи из-за противных ветров. 6 января пришлось прибегнуть к помощи чилийской армии: корабль береговой охраны порта Ханга Роа провёл сложную операцию по буксировке плотов на безопасное расстояние от страшных скал южной оконечности Рапа Нуи.

В условиях приближающейся ночи экипажи плотов стали ставить паруса, и вдруг обнаружилось, что в парусе плота «Рахити Танэ» пробиты три дыры. Пришлось отложить подъём паруса и уже ночью, под светом фонарей, капитан плота Сигнэ Мелинг (Норвегия) и старпом Расмус Эрландсон (Швеция) взялись класть заплаты. Этот нештатный процесс занял три часа, давно уже прошёл ужин, и после постановки в ночи паруса большая часть усталой команды упала в сон, оставив двух вахтенных (всего в экипажах по 7 человек). Но в это время второй плот экспедиции «Тупак Япанки» ушёл далеко вперёд, и утром плоты были в невидимости друг от друга. Пришлось вновь воспользоваться помощью береговой охраны чилийской армии. Вновь напряжённая ситуация, тяжёлая работа на борту — но и это не испортило тихоокеанского праздничного рождественского стола.

Международная морская этнологическая экспедиция «Кон-Тики — 2» сейчас находится на втором этапе своего сверхэкстремального плавания. Бальсовые плоты «Тупак Япанки» и «Рахити Танэ» стремятся войти в «ревущие сороковые» широты Тихого океана, чтобы в них достичь Южной Америки. Этим плаванием инициатор проекта норвежский путешественник Торгейр Хиграфф намерен подтвердить теорию выдающегося учёного, этнографа Тура Хейердала о свободном передвижении древних народов Тихого океана, Полинезии и Южной Америки во всех направлениях на бальсовых плотах, обнаруженных при археологических исследованиях цивилизации древних инков.

Два экипажа экспедиции «Кон-Тики — 2» — это 14 путешественников из Норвегии, Великобритании, Новой Зеландии, Швеции и России планируют не менее 70 суток провести в Тихом океане на маршруте сквозь «ревущие сороковые» от острова Пасхи до Южной Америки.