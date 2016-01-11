Участники экспедиции «Кон-Тики — 2» встретили православное Рождество
Осло, 11 января, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Заводилами в праздновании православного Рождества Христова в океане выступили, конечно, российские участники экспедиции «Кон-Тики — 2»: врач Сергей Гольцов, рулевой Андрей Чесноков и кинооператор Евгений Штиль. Для обоих плотов уникальной экспедиции из Московского Новоспасского монастыря были привезены фигурки рождественских ангелов, и норвежские капитаны плотов Сигнэ Мелинг и Ола Боргфьорд с удовольствием прикрепили подарки на штурманские столики.
Как сообщил корреспондент ИА REGNUM, для подкрепления праздничной атмосферы дежурный кок плота «Рахити Танэ» маори Лиза Те Хеухеу приготовила гору горячих оладий, которые были поданы с бананами, папайей и лимонным соком. Тёплая психологическая атмосфера — главное в столь экстремальных морских экспедициях.
А Тихий океан, против ожиданий и прогнозов, в свою очередь, преподнёс экипажам бальсовых плотов экспедиции «Кон-Тики — 2» свои сюрпризы: вначале два дня подряд откладывался выход с острова Пасхи из-за противных ветров. 6 января пришлось прибегнуть к помощи чилийской армии: корабль береговой охраны порта Ханга Роа провёл сложную операцию по буксировке плотов на безопасное расстояние от страшных скал южной оконечности Рапа Нуи.
В условиях приближающейся ночи экипажи плотов стали ставить паруса, и вдруг обнаружилось, что в парусе плота «Рахити Танэ» пробиты три дыры. Пришлось отложить подъём паруса и уже ночью, под светом фонарей, капитан плота Сигнэ Мелинг (Норвегия) и старпом Расмус Эрландсон (Швеция) взялись класть заплаты. Этот нештатный процесс занял три часа, давно уже прошёл ужин, и после постановки в ночи паруса большая часть усталой команды упала в сон, оставив двух вахтенных (всего в экипажах по 7 человек). Но в это время второй плот экспедиции «Тупак Япанки» ушёл далеко вперёд, и утром плоты были в невидимости друг от друга. Пришлось вновь воспользоваться помощью береговой охраны чилийской армии. Вновь напряжённая ситуация, тяжёлая работа на борту — но и это не испортило тихоокеанского праздничного рождественского стола.
Международная морская этнологическая экспедиция «Кон-Тики — 2» сейчас находится на втором этапе своего сверхэкстремального плавания. Бальсовые плоты «Тупак Япанки» и «Рахити Танэ» стремятся войти в «ревущие сороковые» широты Тихого океана, чтобы в них достичь Южной Америки. Этим плаванием инициатор проекта норвежский путешественник Торгейр Хиграфф намерен подтвердить теорию выдающегося учёного, этнографа Тура Хейердала о свободном передвижении древних народов Тихого океана, Полинезии и Южной Америки во всех направлениях на бальсовых плотах, обнаруженных при археологических исследованиях цивилизации древних инков.
Два экипажа экспедиции «Кон-Тики — 2» — это 14 путешественников из Норвегии, Великобритании, Новой Зеландии, Швеции и России планируют не менее 70 суток провести в Тихом океане на маршруте сквозь «ревущие сороковые» от острова Пасхи до Южной Америки.