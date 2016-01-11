Ярославль, 11 января, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Идею бесплатного проезда для автомобилистов, отказавшихся от личного транспорта в день обильного снегопада, ярославские власти позаимствовали у властей Риги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

«Это эксперимент. Мы не будем специально считать, сколько именно автомобилистов воспользовалось «снежным билетом». Вы сами увидите, если машин в центре стало меньше — значит, эксперимент сработал. Я надеюсь, что ярославцы проявят ответственность, ведь все мы жители нашего города», — сказал заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

По словам Игоря Блохина, введение «снежного билета» не потребует дополнительных затрат из бюджета Ярославля.

«Мы априори считаем, что если это автомобилисты, то они не пользовались общественным транспортом. Значит, убытков не будет», — считает Игорь Блохин.

С 12 на 13 января в Ярославле ожидается сильный снегопад, снежные заносы, усиление ветра до 15−20 метров в секунду, на дорогах снежный накат и гололедица. Бесплатный проезд для автомобилистов при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства будет действовать в Ярославле в среду.