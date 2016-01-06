Сантьяго, 6 января, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Это второй — самый сложный — этап уникальной этнокультурной морской экспедиции, посвящённой 100-летию выдающего учёного, путешественника Тура Хейердала: два плота — копии плотов древних инков, стремятся дойти от острова Пасхи (Чили) до континента Южной Америки по водам Тихого океана. Руководитель проекта — норвежский этнограф, путешественник Торгейр Хиграф наметил старт на 4 января.

Фонд кругосветных путешествий Международная морская экспедиция «Кон-Тики 2» на острове Пасхи на страте плавания в «Ревущие сороковые» Тихого океана — к Южной Америке

Два экипажа — 14 человек на бальсовых плотах, которые получили имена древних полинезийских богов «Райити Танэ» и «Тупак Юпанку», уже прошли первый этап — 3500 км от перуанского порта Кальяо до острова Пасхи. Однако их самостоятельное возвращение на континент — эта задача никем до сих пор не была решена, хотя в своих исследованиях Тур Хейердал и другие учёные показывали, что древние инки (или иной тихоокеанский народ начала нынешнего тысячелетия) ходили по всей Полинезии и на континент на своих плотах. Мореходные возможности древнего бальсового плота показ сам Тур Хейердал, когда в 1947 году, прошёл с командой в 6 человек от Кальяо до острова Фату-Хива (архипелаг Туамоту), что вдвое больше маршрута первого плавания Колумба, который открывал Америку, а пришёл на острова Карибского моря.

Как уточнил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель проекта, норвежский путешественник Торгейр Хиграф, «обратный поход плотов от острова Пасхи до континента Южной Америки будет проходить в большинстве своём в противных ветрах и течениях. Потому успешное его прохождение уже практически докажет, насколько высоким было искусство древних мореплавателей и строителей, которое позволяло им вполне реально решать задачи сообщения островов Полинезии с континентальными тихоокеанскими народами. Это окончательно подтвердит теорию Тура Хейердала о происхождении полинезийцев и о процессах заселения островов Тихого океана. Конечно же, наше плавание ещё раз покажет, что и в целом наши предки достигали высоких уровней развития технологий строительства и мореплаваний даже в условиях каменного века, то есть, отсутствия железных орудий, что было характерно для древних инков и народов Полинезии».

Фонд кругосветных путешествий Бальсовый плот «Кон-Тики», 1947 год, сентябрь. Экспедиция через Тихий океан как доказательство древних связей жителей Южной Англии и Полинезии. Состав команды: Тур Хейердал, Эрик Хессельберг, Герман Ватцингер, Кнут Хаугланд, Турстейн Робю (Норвегия), Бенат Даниельссон (Швеция)

В составе экипажей экстремальных плотов большинство представители Норвегии, а также путешественники из Швеции, Великобритании, Новой Зеландии, и конечно, из России, вспоминая замечательного телеведущего, учёного Юрия Сенкевича, участвовавшего в плаваниях Тура Хейердала. Сейчас, на первом этапе, на плотах «Кон-Тики-2» шли два русских врача Борис Романов и Сергей Гольцов. На втором этапе в команде остаётся врач Сергей Гольцов и фотограф, кинооператор Евгений Штиль, который будет сообщать эксклюзивные новости с маршрута для агентства ИА REGNUM.

В программе плавания кроме отработки технологии управления плотом в боковых и встречных ветрах и совершенствования конструкции для будущих экспедиций, океанографические, экологические и биологические исследования, сбор образцов и проб, фото — и киносъёмка, изучение проблем выживания коллектива в тесной обстановке.

По планам не ранее марта 2016 г. плоты проекта «Кон-Тики-2» достигнут Южной Америки.