Ереван, 11 января, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Перспективы роста ВВП Армении в 2016 г. остаются неопределенными в результате усиливающейся внешней уязвимости. Как отмечается в декабрьском «Макромониторе СНГ», опубликованном аналитическим управлением Евразийского банка развития (ЕАБР), неопределенность относительно восстановления в России, низкие темпы роста в Европе, сложная геополитическая обстановка в регионе, низкие цены на металлы в условиях исчезающего эффекта от шока предложения в совокупности с реальным укреплением драма будут ограничивать экспорт и показатели добывающей и обрабатывающей промышленности. «Позитивным для экспорта может стать усиление благоприятного эффекта от расширения экспортных маршрутов в страны ЕАЭС и по другим направлениям. Ограниченные инструменты макроэкономической политики, замедление кредитования, недостаток структурных реформ будут сдерживать потребление и инвестиции, сокращение которых на протяжении семи лет указывает на системный характер. Спад в торговле, в некоторых услугах и строительстве может прекратиться, в том числе в силу восстановления денежных переводов. Рост ВВП в 2016 г. сложится ниже уровня 2015 г. в пределах 1.7−2.2% (2.2% согласно консенсус-прогнозу)», — говорится в документе.

http://eabr.org/ Обложка доклада «Макромонитор СНГ»

По мнению специалистов ЕАБР, в силу ухудшения условий внешней торговли, укрепляющегося реального обменного курса, ослабления позитивного эффекта со стороны шока предложения в добывающей промышленности и сельском хозяйстве замедление экономики в IV квартале может оказаться чувствительным. Так, показатель экономической активности перешел в состояние спада в течение октября-ноября 2015 г. Рост ВВП по итогам 2015 г. составит 2.5 — 2.7% (2.3% согласно пересмотренному консенсус-прогнозу).

Отмечается, что продолжающийся спад и обесценение рубля в России, низкий рост в Европе, снижение цен на металлы, в частности на медь, и продовольствие в совокупности с сезонными факторами, жесткой денежно-кредитной политикой и ослаблением внешней конкурентоспособности способствовали замедлению роста ВВП в Армении до 3.3% в годовом выражении в III квартале 2015 г. (4.6% во II квартале 2015 г.). Ослабление внутреннего спроса, связанное с сокращением чистых денежных переводов на 40.4% в годовом выражении и сокращением кредитования экономики в этом квартале, способствовало сохранению спада в торговле и сдержало показатели строительства на низком уровне.

Аналитики ЕАБР отмечают, что несмотря на рост ВВП, обеспечиваемый только несколькими секторами, госбюджет Армении оставался дефицитным в III квартале 2015 г. — 2.3% ВВП в III квартале и 1.9% ВВП по итогам девяти месяцев. В контексте необходимости поддержания ослабевающего внутреннего спроса рост расходов (+14.6% в годовом выражении) существенно опережает рост доходов (+4.5%), страдающих от снижающегося потребления и сокращающегося импорта. Отличительной чертой госбюджета в этом квартале является переход динамики доходов в позитивную зону.

«Инфляция в сентябре 2015 г. снизилась до 3.3% в годовом выражении в силу внешних дефляционных факторов, жесткой денежно-кредитной политики (высокие процентные ставки, снижение темпов кредитования экономики, сокращение денежной массы) и ослабевающего внутреннего спроса. ЦБА предпочитает сохранять определенную жесткость, по всей видимости, решая вопрос стабильности драма. Несмотря на снижение темпов кредитования до 5.7% в годовом выражении, доля неработающих кредитов в совокупном объеме кредитов снизилась до 8.5%, и коэффициент достаточности капитала составил 15.7%. Показатели доходности остаются отрицательными (ROA — 0.3%, ROE — 2.4%)», — отмечается в документе.

Как отмечают в ЕАБР, «вероятно, под воздействием расширения дефицита внешней торговли и счета текущих операций, сохраняющейся переоцененности драма, повышенной краткосрочной внешней задолженности ситуация с платежным балансом в 2016 г. может ухудшиться».

В банке ожидают сохранения давления на драм и, в контексте сложностей с привлечением прямых иностранных инвестиций, на валовые международные резервы.

«Невысокая экономическая активность и стабилизация внешнеторгового оборота на низком уровне будут ограничивать возможности наращивания доходов госбюджета в 2016 г. В этом контексте и с учетом необходимости поддержания социальных и капитальных расходов государство закладывает высокий уровень дефицита госбюджета (-3.5% ВВП). Комбинация дефицитов госбюджета и СТО будет определять масштаб потребностей во внешних займах и может стать источником увеличения госдолга. Что касается инфляции, то в ноябре 2015 г. она снизилась до 1.2% в годовом выражении, что ниже целевых показателей ЦБА (4%± 1.5%). На фоне сохраняющейся стабильности обменного курса драма внешние дефляционные факторы, жесткая денежно-кредитная политика и слабый внутренний спрос остаются основными сдерживающими инфляцию факторами. Способность удержать уровень инфляции в целевом коридоре в 2016 г. будет преимущественно зависеть от стабильности курса драма», — отмечается в докладе.

Согласно Нацстатслужбы, за январь-ноябрь 2015 года по сравнению с тем же периодом 2014 года потребительские цены в Армении выросли на 4,1%. Согласно ЦБ, в ближайшие месяцы инфляция в Армении сохранится на низком уровне, а затем будет медленно расширяться в результате проводимой регулятором политики и в прогнозируемом горизонте стабилизируется вокруг целевого показателя. При этом 22 декабря Центральный банк Армении снизил ставку рефинансирования на 1 п.п. до 8,75%.

Согласно госбюджету Армении, рост ВВП в Армении на 2015 год запланирован в размере 4,1%. В соответствии с госбюджетом на 2016 год, реальный рост ВВП в текущем году в Армении предусмотрен в размере 2,2%.

Согласно последнему прогнозу ВБ, рост ВВП Армении на 2016 год составит 2,2%.