Москва, 11 января, 2016, 15:30 — ИА Регнум. В ночь на 12 января в Москве начнётся снегопад, который прекратится только к вечеру 14 января, а ветер усилится до 17 метров в секунду. За день может выпасть от семи до десяти, а местами и до 15 сантиметров снега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

krutireklamu.ru Много снега

В связи с этим в городе может увеличиться количество автоаварий, особенно на дорогах, где есть эстакады и тоннели, а также в районе «бутылочных горлышек». Сложнее всего будет проехать в узких местах, например по Русаковской улице, Стромынке, Ярославскому шоссе и проспекту Мира, пояснили в ведомстве.

Движение также может быть осложнено в районе эстакад и мостов на Дмитровском, Ленинградском и Волоколамском шоссе, а также на съездах с Третьего транспортного кольца и Садового кольца на вылетные магистрали.

Быть более внимательными на дорогах и по возможности пользоваться общественным транспортом, призвали в ЦОДД столичных автомобилистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с инициативой по внедрению в столице «снежных билетов» выступил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова («Единая Россия»). Согласно проекту, с помощью билетов автомобилисты могли бы бесплатного пользоваться общественным транспортом в снегопады.