Сана, 11 января, 2016, 14:40 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Аль-Каида» пригрозила Саудовской Аравии местью за казнь десятков членов организации, сообщает Reuters.

imgkid.com Саудиты

Как стало известно, 10 января йеменское отделение организации, а также Североафриканское крыло выступили с таким заявлением, в котором говорилось, что, несмотря на предостережения, Эль-Риад все-таки решился совершить казнь.

«Они [саудиты] настояли на том, чтобы принести кровь хороших моджахедов в жертву крестоносцам в их праздник, на Новый год», — говорится в заявлении двух группировок, опубликованном в социальных сетях.

В декабре 2015 года боевики «Аль-Каиды» пригрозили «пролить кровь солдат Аль Сауда», если члены организации будут казнены.