Цхинвал, 11 января, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Транскавказская магистраль закрыта для проезда с 12:00 11 января до особого распоряжения. На североосетинском участке трассы планируют провести работы по принудительному спуску лавин, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.

wintersportfacts.nl Сход лавины

«На Транскаме скопилось много снега, возникла необходимость принудительного спуска лавин на североосетинском участке трассы. В связи с этим главное управление МЧС РФ по Северной Осетии приняло решение закрыть проезд по Транскаму с 12.00 до особого распоряжения», — сказали в ведомстве.

Транскам 8 января также закрыли на несколько дней из-за неблагоприятных погодных условий, обильного снегопада и сошедших на обоих участках трассы лавин.