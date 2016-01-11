Ереван, 11 января, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Партия российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) поступила на вооружение российской военной базы в Армении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа.

http://bastion-opk.ru/ Фото: С.Ганин Беспилотный летательный аппарат «Тахион»

«На вооружение подразделения беспилотных летательных аппаратов российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Республике Армения, поступили современные отечественные беспилотные летательные аппараты «Тахион», — говорится в сообщении.

Уточняется, что военные научатся управлять новыми беспилотниками в течение месяца на высокогорных полигонах Камхуд и Алагяз.

БПЛА «Тахион» предназначен для войсковой разведки днем и ночью на дальностях до 40 км. На беспилотник может устанавливаться видео-, фото — или инфракрасная камера. Стартовая масса аппарата — около 25 кг, продолжительность полета — до 6 часов. «Тахион» производится на предприятии «Ижмаш — Беспилотные системы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2015 года на российскую военную базу в Армении поступили на вооружение современные российские разведывательные комплексы «Орлан-10». Комплексы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан-10» выполняют ряд функций при ведении наблюдения за протяженными и локальными объектами в высокогорной местности в интересах разведывательных подразделений.

В настоящее время российскими военными в Армении уже применяется комплекс «Наводчик-2», поступивший на вооружение в 2014 году, в состав которого входят беспилотные летательные аппараты «Гранат», «Застава» и «Леер».

6 января пресс-служба Министерства обороны России сообщила, что во второй половине 2016 года на российскую авиационную базу Эребуни, дислоцирующуюся в Республике Армения, прибудет новая партия многоцелевых легких фронтовых истребителей четвертого поколения МиГ-29 и один транспортный вертолет Ми-8.

По мнению некоторых наблюдателей, на фоне российско-турецкой напряженности Москва будет более активно заниматься военной базой в Армении, в частности укомплектовывать её современным вооружением.