Анкара, 11 января, 2016, 14:29 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 11 января в свой речи на ежегодной конференции послов Турции, что руководство страны встревожено «антиисламскими заявлениями» кандидатов в президенты США, сообщает Reuters.

golosislama.com Мевлют Чавушоглу

В своей речи глава турецкой дипломатии выступил с защитой отправки военных в Ирак, которая вызвала дипломатический разлад в отношениях двух стран, заявив, что Анкара соблюдает территориальную ценность Ирака, а отправка туда войск была вызвана осложнившейся ситуацией с безопасностью.

Также Чавушоглу заявил, что Турция готова сделать все необходимое для улучшения отношений между Ираном и Саудовской Аравией, которые испортились после того, как был казнен видный шиитский священник Нимр аль-Нимр.