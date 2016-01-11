Бийск, Алтайский край, 11 января, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Бийску продлили статус наукограда на 1 год: такое решение приняла Межведомственная комиссия по технологическому развитию при Президенте России. «Проект Постановления согласовали с Министерством образования, Министерством финансов и Министерством юстиции и 30 декабря его подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев», — отмечает сегодня, 11 января, официальный сайт администрации Алтайского края.

администрация Бийска Бийск подтвердил статус крупнейшего наукограда России

В администрации наукограда пояснили, что продление статуса наукограда обеспечивает сохранение возможности привлечения федеральных средств для поддержки инженерной, социальной, а также инновационной инфраструктуры города.

Комментируя «годовой статус» наукограда, глава администрации Бийска Николай Нонко рассказал корреспондентам газеты «Бийский рабочий», что рассчитывает на его продление.

«Статус Бийска как наукограда Российской Федерации истекал в марте 2016 года. С 2017 года такой статус будет присваиваться городам на 15 лет. В связи с этим была проведена определенная работа по продлению текущего статуса менее чем на год, чтобы в будущем сосредоточить усилия на подготовке документов для продления статуса по новым требованиям. Эта работа уже начата и будет вестись в течение 2016 года», — пояснил Нонко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Бийск является самым крупным наукоградом Российской Федерации по численности населения (219,2 тыс. человек на 1 января 2011 года). Статус наукограда Российской Федерации Бийску Алтайского края был присвоен постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г. № 688 и сохранен еще на 5 лет постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2011 г. № 216.

Справка (данные официального сайта наукограда):

Научно-производственный комплекс города Бийска является градообразующим и состоит из 15 организаций. Основой научно-производственного комплекса является ОАО «ФНПЦ «Алтай». Это предприятие ВПК, выступает как поставщик изделий на основе высокоэффективных твердых топлив и корпусов из композитных материалов в целях создания энергетических установок на их основе для систем вооружения всех видов войск, космических систем.

В состав научно-производственного комплекса входят ЗАО «Алтайвитамины» — фармацевтическое предприятие, разрабатывающее и выпускающее более 100 наименований продукции на основе природных компонентов и ЗАО «Эвалар», являющееся общероссийским лидером по выпуску биологически активных добавок.

За последние пять лет высшими учебными заведениями города разработано 197 инновационных проектов, касающихся разработки боевых частей обычного снаряжения, развития и синтеза высокоэнергетических соединений, лекарственных и биологически активных субстанций, создания новых материалов, в том числе композиционных, теплоизоляционных, полимерных композиций, микромодифицированных нанодисперсными фазами, получения сверхтвердых материалов в кавитирующих средах и др.