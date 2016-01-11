Лондон, 11 января, 2016, 14:21 — ИА Регнум. На 70-м году жизни после 18 месяцев борьбы с раком скончался известный британский рок-музыкант Дэвид Боуи. В связи с этим премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил в своем микроблоге в Twitter, что смерть артиста стала для него большой утратой, так как творчество Боуи знакомо Кэмерону с юности.

zvuki.ru Дэвид Боуи

«Я вырос, слушая и смотря на поп-гения Дэвида Боуи. Он был мастером перевоплощений, которые великолепно исполнял. Большая потеря», — написал премьер-министр Великобритании.

В связи со смертью британского музыканта многие известные артисты всего мира выразили свои соболезнования. Например, певец Марк Алмонд написал в своем Twitter, что не так часто роняет слезы из-за смерти артистов, однако теперь он в отчаянии.

«Он значил так много. До свидания, Дэвид Боуи и наша юность. Мы любили тебя», — поделился певец.

Американская певица и актриса Мадонна также написала в своем Twitter, что «талантливый, уникальный, гениальный» Боуи изменил ее жизнь. «Твой дух будет жить вечно», — добавила певица.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сын Дэвида Боуи, британский кинорежиссер Дункан Джонс в связи со смертью отца опубликовал в своем микроблоге фотографию из семейного архива, на которой молодой Боуи катает на шее своего еще совсем маленького сына Дункана.

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