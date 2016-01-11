Мехико, 11 января, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Гаэль Гарсия Берналь «очень удивлен и взволнован» получением двух премий «Золотой глобус» за свою работу в сериале «Моцарт в джунглях», передает Notimex со ссылкой на пресс-конференцию, состоявшуюся после церемонии вручения.

goldenglobes.com Гаэль Гарсия Берналь

Известный мексиканский актер получил премию за лучший комедийный сериал и в качестве лучшего актера сериала. Обе премии — за работу в сериале «Моцарт в джунглях».

«Я чувствую, что мне повезло в жизни. Я никогда не надеялся на это. Никогда не думал, что буду сниматься на телевидении, а потом все это выйдет в интернет…», — сообщил актер на пресс-конференции.

Гаэль Гарсия Берналь также сообщил, что высоко ценит работу в этом сериале: «Мы учимся у симфонической музыки, у людей, которые её ценят».

Гаэль Гарсия Берналь — ведущий мексиканский актер, получивший мировую известность своими работами в фильмах «Сука любовь» Алехандро Гонсалеса Иньяриту, «И твою маму тоже» Альфонсо Куарона, «Нет вестей от бога» Агустина Диаса Янеса и многими другими.

«Моцарт в джунглях» — американский комедийно-драматический сериал, в центре сюжета которого находится закулисная жизнь Нью-Йоркского филармонического оркестра.

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