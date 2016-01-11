Москва, 11 января, 2016, 14:00 — ИА Регнум. В воскресенье, 10 января, жители Москвы присоединились к международному флешмобу под названием «В метро без штанов». Сегодня, 11 января, стало известно, что необычной акцией заинтересовались сотрудники полиции, которые проводят доследственную проверку, о чем сообщает источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Служба безопасности московского метрополитена

ИА REGNUM напоминает, накануне на страницах сообщества, посвященного флешмобу «Вконтакте», инициаторы акции предложили всем желающим присоединиться к мероприятию, написав:

«Cостоится долгожданный флешмоб: «В метро без штанов». Люди Москвы спустятся метро, чтобы показать всем свои трусы».

По всему миру флешмоб «В метро без штанов» проводят с 2002 года, в Москве такое мероприятие было организовано впервые. Доказательством участия в акции стали многочисленные фотографии, которые участники выложили в соцсетях.

Во время проверки сотрудники правоохранительных органов должны будут установить отсутствие или наличие состава преступления или административного правонарушения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Примечательно, что флешмоб, изначально организованный в Нью-Йорке, позже в Лондоне, Брюсселе и других мегаполисах, не несет никакого контекста: ни политического, ни социального.

Суть его заключается лишь в самом процессе: люди должны заходить в метро, оголенными ниже пояса и при этом делать вид, будто не происходит ничего необычного.

Поэтому, по словам самих организаторов, это мероприятие — «международное празднование глупости».