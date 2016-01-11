США, 11 января, 2016, 13:40 — ИА Регнум. 19-летняя жительница города Виенна (штат Вирджиния, США) Шарлот Хеффелмайер спасла своего отца после того, как его придавило фургоном, сообщает Sky News.

radikal.ru Огонь

Во время ремонта фургона, под которым находился отец Шарлоты Эрик Хеффелмайер, соскочил домкрат, в результате чего мужчина оказался придавленным, а также произошел разлив топлива, приведший к возгоранию. По словам самого мужчины, он уже не надеялся выбраться живым. «Я думал, что позже отсюда вытащат мертвое тело», — сказал он.

Тем не менее, на помощь отцу пришла 19-летняя дочь, которой пришлось дважды поднять фургон, прежде чем она смогла вытащить отца. Ей также удалось вывести машину из гаража, благодаря чему удалось избежать пожара во всем доме.

За проявленную смелость Департамент противопожарной и спасательной службы округа Фэрфакс наградил Шарлот Хеффелмайер медалью за спасение человека.