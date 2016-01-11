Рига, 11 января, 2016, 13:38 — ИА Регнум. За субботу, 9 января, в Риге и ее окрестностях найдены пять погибших людей, причиной смерти которых, вероятно, стали морозы, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша, пишет портал Rus.delfi.lv.

hibiny.com Рука

Точные причины смерти будут известны после экспертизы, но медики предполагают, что люди замерзли насмерть.

Останки троих человек были обнаружены в садовых домиках в пригородах Риги. 60-летний мужчина был найден мертвым в неотапливаемом садовом домике. В таком же убежище было обнаружено тело 55-летнего мужчины, а 55-летняя женщина найдена лежащей в снегу возле домика. В Риге лежащим на улице был обнаружен 45-летний мужчина, и медикам пришлось констатировать его смерть. Еще один 46-летний мужчина с травмой головы был найден мертвым в неотапливаемом помещении.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 1 декабря 2015 по 8 января 2016 года в Латвии насмерть замерзли 23 человека, свидетельствует информация Государственного центра судебной медицинской экспертизы.